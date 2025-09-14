نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد انبي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد إنبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على استاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 5 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في الدوري



والجدير بالذكر أن قناة أون سبورتس 1 هي التي ستنقل مباراة الأهلي وإنبي اليوم بصوت المعلق المميز محمد الكواليني.

