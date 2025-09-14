الارشيف / الرياضة

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة انبي اليوم الأحد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة انبي اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

استقر عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد ضد إنبي في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد إنبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على استاد المقاولون العرب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي في الدوري

حراسة المرمي: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام- مصطفى العش – كريم فؤاد
خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج – محمد علي بن رمضان
خط الهجوم: أحمد زيزو – محمد شريف – أشرف بن شرقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في الدوري

وتعد شبكة قنوات أون سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة on sports HD1.
 

