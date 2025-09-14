نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون سبورت 1 الناقلة لمباراة الاهلي ضد انبي في المقال التالي

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" تردد قناة اون سبورت 1 المسئولة عن إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره إنبي، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الأهلي ضد إنبي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وانبي في الدوري

وتعد شبكة قنوات أون سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة on sports HD1.

تردد قناة أون سبورت 1

قناة اون سبورت نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة اون سبورت عرب سات

التردد: 12379.

الاستقطاب: أفقي (HD).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6:

الجودة: HD.

