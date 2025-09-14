نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس انتركونتيننتال.. موعد مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار مباريات الدور الأول من كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال».

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مواجهة الليلة بين فريق بيراميدز أمام نظيره أوكلاند سيتي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2، الناقل الحصري لبطولة كأس انتركونتيننتال في مصر والوطن العربي، كما ستنقل عبر تطبيق الفيفا.

ويدخل بيراميدز المباراة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية 2024-2025، كما سيشارك للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس القارات للأندية.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة بيراميدز أمام أوكلاند سيتي، فريق الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال،

وذلك في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.