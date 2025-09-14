نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل.. الأهلي يتفوق تاريخيا على إنبي قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الأحد، ضيفا على نظيره فريق إنبي، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات الأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة الليلة.

تقابل الفريقان في 44 مباراة سابقة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث فاز الأهلي في 30 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، ونجح إنبي في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات.

سجل لاعبو الأهلي 81 هدفا في مرمى فريق إنبي، واستقبلت شباك الأهلي 38 هدفا من أقدام لاعبي فريق إنبي.

يعد الثنائي محمد ابو تريكة وبركات، هما الهدافين التاريخيين للأهلي أمام نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف لكل منهما.

حافظ لاعبو فريق الأهلي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام إنبي في 18 مباراة، وحافظ لاعبو إنبي على نظافة شباكهم خالية من الأهداف في 5 مواجهات.

أكبر فوزًا حققه فريق الأهلي أمام نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز كان بخماسية مقابل هدف في موسم 2012-2013.

يعتبر حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي السابق، أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 20 مباراة.