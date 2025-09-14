نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز السابق: أتمنى تدريب الأهلي وهو أصعب فريق واجهته في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق بيراميدز السابق، عن أصعب فريق واجهه خلال التواجد في الدوري المصري مع بيراميدز في السنوات الماضية.

وقال رودولفو أروابارينا في حواره مع برنامج ستاد المحور: "ما زلنا نحتفظ بالتواصل مع بعض اللاعبين. بعد كل تلك السنوات، أصبحت بيننا علاقة، لا أعرف ماذا أسميها. لكن كما تعلمون جميعًا، لدي مساعد مصري على تواصل مع جميع اللاعبين. من الطرفين، دائمًا ما تكون هناك تحيات متبادلة، كنا نستطيع أن نقوم بالأمور بشكل أفضل. أنا دائمًا ناقد لنفسي. لكن لدينا علاقة مع اللاعبين، وهذا ما يهمني أكثر بعد العمل في أي نادٍ".

وأضاف: "الفريق الذي جعلني أفكر أكثر في النظام الذي يجب استخدامه، وفي الكرات الثابتة، وفي كل التفاصيل الصغيرة، كان الأهلي، لما يتمتع به لاعبوه من جودة وخصائص، إضافة إلى دعم جماهيره، ما جعلهم يقدمون 100% أو أكثر داخل الملعب وبالتأكيد هو أصعب فريق واجهته خلال مشواري مع بيراميدز".

وأكمل: "هذا السؤال يجب أن يجيب عنه اللاعبون أو الإداريون، لا أعتقد أنني الشخص المناسب لذلك. لدي رأيي، لكن من الطبيعي أن يجيب آخرون. إضافة إلى ذلك، أرى أن النتائج الحالية هي نتاج عمل الجهاز الفني الحالي، والإدارة، والموظفين الإداريين، وليس شخصًا درّب منذ فترة سابقة. سيكون أمرًا سيئًا من جانبي أن أنسب لنفسي أي فضل فيما يعيشه النادي حاليًا".

وأردف: "الدوري المصري دوري يعجبني كثيرًا، وهناك أندية تجذب أي مدرب، وكلا القطبين الأهلي والزمالك لهما تاريخ مبهر محليًا ودوليًا. في الفترة الأخيرة، كان الأهلي هو الأكثر بروزًا رغم أنه لم يقدم أداءً جيدًا في كأس العالم للأندية، لكن قدرته على الحشد الجماهيري تجعله النادي الأقوى في إفريقيا".

وأوضح: "بالطبع، أرغب في تدريب أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك كما سبق وفعلت في أمريكا الجنوبية، لكن لا أعرف إن كانت الفرصة ستأتي أم لا. وفي هذه الأثناء، يجب أن أستمر في تطوير نفسي، ومشاهدة التدريبات والفيديوهات، وإذا جاءت الفرصة سأستغلها".

واستطرد: "إذا كنت أرى نفسي أعمل في الأهلي أو في الزمالك، فهما نادياَن كبيران جدًا. الزمالك نادٍ ممتاز، يملك مدربًا يحقق النتائج. أما الأهلي، فقد غيّر مدربه أو استغنى عنه. كلاهما مؤسستان مهمتان، ولهما جماهير كبيرة، وأنا أحب ذلك دائمًا، لكن كما أقول دائمًا، ونحن جميعًا نعرف أجواء الرياضة، هناك الكثير من الأحاديث والظهور الإعلامي. أحيانًا يكون ذلك بمثابة أدوات ضغط للإدارة، لكن لم يحدث أن جاءني أي عرض أو مفاوضة رسمية بهذا الشأن. حتى الآن لم أتلقَ أي تواصل من أي فريق".

واستكمل: "أعتقد أن الأهلي قد يكون الأقرب وأتمنى تدريبه خلال الفترة المقبلة بحكم أنه لا يملك مدربًا حاليًا. لكنني أعرف هذا العالم الرياضي جيدًا، وإذا لم يكن هناك شيء رسمي فلا أعطي الأمر أهمية".

واختتم: "لطالما كان الدوري المصري منافسًا للغاية، متقاربًا، حيث التفاصيل الصغيرة قد تجعلك تخسر مباراة. أعتقد أنه مؤخرًا، ومن خلال ما شاهدته قليلًا، تحسّنت الملاعب رغم أنها لم تصل بعد إلى مستوى السعودية أو قطر أو الإمارات، لكنها في الطريق إلى ذلك".