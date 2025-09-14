نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس انتركونتيننتال.. «مايلي» يقود التشكيل الأقرب لفريق بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يحتضن ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة مباراة اليوم الأحد بين فريق بيراميدز ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وذلك في إطار مباريات الدور الأول من كأس القارات للأندية «انتركونتيننتال».

التشكيل الأقرب لفريق بيراميدز أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي

يدخل المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المباراة أمام أوكلاند سيتي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، أحمد عاطف "قطة".



خط الهجوم: رمضان صبحي، فيستون مايلي، إيفرتون دا سيلفا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أم بي سي مصر 2 الناقل الحصري لبطولة كأس انتركونتيننتال، كذلك عبر تطبيق الفيفا عبر الإنترنت.

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم بين بيراميدز وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، سيواجه فريق الأهلي السعودي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال.

