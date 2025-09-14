نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الخطيب من الأساطير القوية الملهمة النادرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة إن "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في طريقه للعدول عن قراره بعد الترشح لانتخابات الأهلي، والشعور الذي ينتاب الخطيب هو إنه يبذل مجهودًا كبيرًا ويضغط على أعصابه رغم تعليمات الأطباء بضرورة الابتعاد عن هذه الضغوطات".

شبانة: الخطيب من الأساطير القوية الملهمة النادرة

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن هناك من يتمنى ابتعاد الخطيب فيقول صحته أهم، لكن هناك أيضًا من يقول له ترأس النادي الأهلي حتى لو لم تتواجد حيث إن صالح سليم ترأس الأهلى لعشرات السنين وظل في رحلات علاجية وظل مجلس الإدارة يسير وفق نظام القلعة الحمراء وكامل التقدير كان لصالح سليم ومجلس الإدارة كان خير أمين، وهذا ما قاله مجلس الحكماء للخطيب ونصحيتهم له بالاستكمال في المجلس الحالي والترشح لدورة جديدة لأن النادي في الاحتياج إليه"

وأكمل شبانة: "بعد جلسة الحكماء أصدر الخطيب بيانًا دعى فيه الجمعية العمومية بالحضور لاعتماد فعاليات ما يطلقه الأهلاوية داخل النادي "دستور الأهلي" وما يطلق عليه من خارج النادي "اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالأهلي" بما تحتويه من تعديلات تتماشى مع تعديلات قانون الرياضة.

وأردف: "خلال البيان صرح الخطيب بحضوره الجمعية العمومية وفي حالة حضور الالاف من الأعضاء وتحدثوا معه عن رغبتهم في استكمال رئاسته للقلعة الحمراء، فمن المستحيل أن يرفض حينها الخطيب طلب أعضاء الجمعية العمومية هذا مستحيل.

واختتم: "هناك من يقول إن الحياة لا تقف على أحد فهذا صحيح، لكن هناك رموز ملهمة وقوية، ومن المؤكد أن بلادنا ولادة والأهلي نادي مؤسسات، لكن محمود الخطيب من النوادر ومن أساطير اللعبة فنيًا وإداريًا وأخلاقيًا وحقق النجاح في كل شيء بنفس الكفاءة كعيار الذهب".

