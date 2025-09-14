نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من علامة الجزاء.. صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ارضية ملعب تيرف مور، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26.

نتيجة مواجهة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

تمكن الأسطورة المصرية محمد صلاح من تسجيل هدف الفوز بالمباراة لصالح ليفربول قبل نهاية المواجهة وتحديدًا في الدقيقة 90+5، من ركلة جزاء.

وأشهر حكم اللقاء الإنجليزي مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي الشاب شيموانيا اوجوشوكو مدافع بيرنلي في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

وبتلك النتيجة، يتصدر الريدز مسابقة البريميرليج لموسم 2025-26 برصيد 12 نقطة، بينما يتوقف رصيد بيرنلي عند النقطة 3 في المركز السابع عشر.