عاجل- وصول الدفعة الأولى من جثامين المعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل إلى قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - وصول الدفعة الأولى من جثامين المعتقلين الفلسطينيين من إسرائيل إلى قطاع غزة

أفادت وكالة “رويترز” في خبر عاجل، اليوم، بأن المجموعة الأولى من جثامين المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون الإسرائيلية قد وصلت إلى قطاع غزة، بعد تسليمها عبر المعابر الحدودية بإشراف من الصليب الأحمر.

وذكرت مصادر محلية أن عملية التسليم تمت وفق تنسيق مسبق بين الجانب الفلسطيني والجهات الدولية المعنية، في إطار الجهود الإنسانية لاستعادة جثامين المعتقلين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية منذ فترات متفاوتة.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثامين إلى المستشفيات في قطاع غزة لإجراء الفحوصات اللازمة قبل تسليمها إلى ذويهم لدفنها وفقًا للإجراءات الشرعية والرسمية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد المطالب الحقوقية والدولية بضرورة الإفراج عن جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف سياسة احتجاز الجثامين التي توصف بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.