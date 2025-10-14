نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تغلق معبر رفح ردًا على تأخر تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن القيادة السياسية قررت عدم فتح معبر رفح غدًا الأربعاء ردًا على عدم تسليم "حماس" بقية جثامين المخطوفين.

وافق المستوى السياسي في إسرائيل على توصية جهاز الأمن في البلاد بفرض عقوبات على "حماس" في ظل ما وصفه بـ "انتهاكها للاتفاق" وبذلك لن يُفتح معبر رفح غدا، وسيُقلَص الدعم الإنساني حتى تعاد رفات جميع الرهائن القتلى.

ونقل الإعلام العبري ما صرح به المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، بأن "حماس" أبلغت الوسطاء أنها "تواجه صعوبة في العثور عليهم"، وأضاف أن حماس "تبذل جهدا كبيرا لحل هذه المسألة".

في غضون ذلك، وبعد إعادة 4 توابيت تحوي رفات رهائن قُتلوا، إلى إسرائيل، أكمل معهد الطب العدلي إجراءات التعرّف، وأبلغ الجيش صباح اليوم عائلتي غاي إيلوز وبيفين جوشي بأنه تم التعرّف على جثماني ابنيهما، إضافةً إلى رهينتين أخَريين لم يُكشف عن هويتهما بعد.