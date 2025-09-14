الرياضة

إنبي يحرز التعادل في شباك الأهلي.. فيديو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يحرز التعادل في شباك .. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من انبي والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري نايل.

وتعادل الفريق البترولي بهدف سجله اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة 64 من ركلة جزاء سكنت الشباك بنجاح.

وكان محمود تريزيجيه قد سجل هدف الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد عرضية رائعة من محمد هاني.

ويسعى الأهلي للفوز وتصحيح المسار بعد رحيل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو وتولّي عماد النحاس المسؤولية.
 

