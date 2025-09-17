نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيكهام يهاجم لاعبي مانشستر يونايتد: "آمل أن تتألموا مثلنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر أسطورة مانشستر يونايتد ديفيد بيكهام في وجه لاعبي الفريق الحاليين بعد السقوط المدوي أمام الجار مانشستر سيتي (3-0) في الديربي الأخير، مؤكدًا أن مشاهدة فريقه السابق باتت أمرًا "مؤلمًا" بالنسبة له كمشجع قبل أن يكون لاعبًا سابقًا.

"المشاهدة أصبحت صعبة"

وقال بيكهام في تصريحات لقناة CBS Sports Golazo::"بصفتي لاعبًا سابقًا ومشجعًا للفريق، أتمنى أن يشعر اللاعبون بنفس الألم الذي نشعر به نحن كجماهير. أنا واثق أنهم يتألمون، فلا أحد يدخل الملعب وهو لا يريد الفوز. لكن ما نراه أصبح صعبًا للغاية."

وأضاف:"عندما تخسر مباراة كبيرة بهذا الشكل أمام السيتي، لا يمكنك أن تخرج من منزلك كثيرًا، لأنك ستصطدم بمشجعي يونايتد الغاضبين في كل مكان."

انتقادات لاذعة للاعبين والمدرب

الهزيمة الأخيرة جاءت رغم دعم المدرب البرتغالي روبن أموريم بعدة صفقات بارزة مثل بنيامين سيسكو، ماثيوس كونا وبريان مبيومو. لكن بيكهام شدد على أن المشكلة ليست في المدربين فقط، بل في عقلية اللاعبين:"بغض النظر عن هوية المدرب، على اللاعبين أن يشعروا بما يشعر به الجمهور من خيبة أمل."

زملاء بيكهام السابقون يدخلون على الخط

انتقادات بيكهام تزامنت مع تصريحات من زميليه السابقين بول سكولز ونيكي بات، اللذين حمّلا أموريم جزءًا كبيرًا من المسؤولية:

سكولز: "الفريق يلعب مثل الروبوتات. هناك لاعبين أصحاب خبرة لكن لا أحد يتحمل المسؤولية."

بات: "إذا أراد أموريم الحفاظ على منصبه فعليه تغيير أسلوبه، وإلا ستستمر الهزائم."

أسوأ بداية منذ 1992

مانشستر يونايتد يعيش أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1992، بعدما جمع 4 نقاط فقط من أول أربع جولات. وضع يثير غضب الجماهير ويدفع أساطير النادي لرفع صوتهم بقوة.

