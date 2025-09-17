نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي البريميرليغ يفكر في ضم سيرخيو ريغيلون بعد رحيله عن توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن أندية ويست هام يونايتد، إيفرتون ونوتنغهام فورست درست بجدية خيار التعاقد مع سيرخيو ريغيلون خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد أن أصبح اللاعب الإسباني حرًا في الانتقال لأي نادٍ عقب انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ريغيلون، البالغ من العمر 28 عامًا، كان محط اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا تلك التي كانت تبحث عن ظهير أيسر بخبرة في البريميرليغ، وبإمكانه تقديم الإضافة سريعًا دون الحاجة إلى فترة تأقلم طويلة.

خبرة ميدانية وقيمة مجانية

ريغيلون لعب سابقًا لأندية كبرى مثل ريال مدريد وإشبيلية، وانضم إلى توتنهام في عام 2020، كما خاض تجارب على سبيل الإعارة مع أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. وعلى الرغم من تذبذب مستواه في المواسم الأخيرة، لا يزال يُعتبر خيارًا جيدًا لأندية تبحث عن تدعيم دفاعها بخبرة دولية دون تكلفة انتقال.

مفاوضات لم تكتمل

ورغم الاهتمام من الأندية الثلاثة، إلا أن المفاوضات لم تترجم إلى اتفاق رسمي، لأسباب تتعلق بالشروط المالية أو باختيار اللاعب نفسه، الذي لا يزال متاحًا في سوق الانتقالات الحرة حتى الآن.