يلا شوت ليفربول LIVE.. رابط مشاهدة ليفربول × أتلتيكو مدريد بث مباشر مجاني بجودة عالية.. يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين العملاق الإنجليزي ليفربول ونظيره الإسباني أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026. وتكتسب المباراة أهمية خاصة لجماهير الريدز والروخي بلانكوس على حد سواء، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية في البطولة القارية الأغلى.

وتتصدر مواجهة اليوم المشهد الرياضي، خاصة مع مشاركة النجم المصري محمد صلاح الذي يعتبر أحد أبرز عناصر القوة الهجومية لفريق ليفربول، في حين يعتمد أتلتيكو مدريد على خبرة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني وسعيه لتصحيح مسار الفريق بعد انطلاقة غير موفقة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تقام مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد مساء الأربعاء 17 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد رود، معقل الريدز.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع ليفربول إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يسعى أتلتيكو مدريد للعودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سيتم نقل مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عبر شاشة شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 3 وأسندت الشبكة مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي المتميز علي سعيد الكعبي.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد أتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يدخل المدير الفني الهولندي أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

وسط الميدان: فلوريان فيرتز – ريان جرافنبيرخ – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

وقد تشهد المباراة المشاركة الأولى للنجم السويدي ألكسندر إيزاك المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول، ما يضيف قوة هجومية إضافية للفريق الإنجليزي.

موقف محمد صلاح أمام أتلتيكو مدريد

يمتلك النجم المصري محمد صلاح تاريخًا مثيرًا أمام أتلتيكو مدريد، حيث سبق له مواجهتهم في 4 مباريات بقميص ليفربول، حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل خلالها هدفين دون صناعة أي أهداف. ويسعى صلاح لزيادة رصيده التهديفي وقيادة فريقه لتحقيق بداية مثالية في البطولة الأوروبية.

وضعية الفريقين قبل اللقاء

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد أن تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز محققًا العلامة الكاملة بعد مرور 4 جولات.

على الجانب الآخر، يحاول أتلتيكو مدريد استعادة التوازن بعد بداية مخيبة في الدوري الإسباني بتحقيقه فوزًا واحدًا فقط في أول أربع مباريات، ليحتل المركز الحادي عشر في الترتيب.

أهمية اللقاء لجماهير كرة القدم

تعد مواجهة ليفربول وأتلتيكو مدريد واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما الكبير في البطولة، بالإضافة إلى المتعة الكروية المنتظرة بين نجوم الفريقين، وعلى رأسهم محمد صلاح من جانب الريدز وأنطوان جريزمان وألفارو موراتا من جانب الروخي بلانكوس.