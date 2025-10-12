العالم اليوم - فيديو.. لحظة سقوط مروحية قرب شاطئ في كاليفورنيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة سقوط مروحية قرب شاطئ في كاليفورنيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 12 أكتوبر 2025 02:04 مساءً - تحطمت مروحية في موقف سيارات على شاطئ مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وبحسب إدارة شرطة هنتنغتون بيتش، فقد وقع الحادث حينما ترنحت مروحية بشكل مفاجئ وسقطت بين مبنى وبعض أشجار النخيل.

ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لحظة فقدان الطائرة السيطرة، حيث بدأت بالدوران في السماء قبل سقوطها وارتطامها بالأرض.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين كانا على متن الطائرة، إضافة إلى 3 أشخاص كانوا على الأرض لحظة التحطم.

ولم تعرف حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء الحادث، فيما فتحت السلطات الأميركية تحقيقا لكشف الملابسات.