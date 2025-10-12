مصر السلام لحقوق الإنسان تضع إطارها التنظيمى لمتابعة انتخابات برلمان 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام لحقوق الإنسان ، إن المؤسسة تستعد لمواصلة عملية متابعتها لمجريات العملية الانتخابية مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، وفي إطار حرصها على دعم نزاهة وشفافية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية. تأتي هذه الجهود استكمالًا لدور المؤسسة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

الرقمنة عنصر أساسى للمتابعة الانتخابية

وأكد" فوقي" في تصريح صحفي أن الرقمنة أصبحت عنصرًا لا غنى عنه، حيث تستعين المؤسسة بتقنيات رقمية حديثة لجمع المعلومات من فرق المتابعين المنتشرين بالمحافظات في وقت لحظي، حيث يتم التنسيق بين فرق المتابعة الميدانية وبين فريق غرفة العمليات المركزية بالمؤسسة عبر تطبيقات الموبايل وبالاستعانة بخدمات جوجل، مما يتيح التحليل السريع للبيانات واستخلاص مؤشرات أولية دقيقة، وكذلك إصدار تقارير مرحلية ونهائية أكثر شفافية.

التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات أساس المتابعة

وأشار" فوقي" إلى أن هناك قنوات مفتوحة ودائمة بين المؤسسة وبين الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يتم التواصل بانتظام سواء حينما تم التقدم بطلب للحصول على التصاريح الرسمية وتسهيل عمل المتابعين، أو طوال العملية الانتخابية.

كما يتم متابعة اللقاءات والندوات التي تعقدها الهيئة الوطنية، وهناك خط ساخن يتم من خلاله التواصل مع الهيئة في أي وقت، والحقيقة أن تجاوب الهيئة سريع للغاية، خاصة في حالة وجود أي شكوى.

تعزيز الوعي الانتخابي لدى الناخبين خاصة في المناطق الريفية والنائية

وأكد " فوقي" أن الانتخابات ليست فقط صناديق اقتراع، بل هي وعي وثقافة سياسية. لذلك تعمل "مصر السلام" على تنظيم ورش عمل وحملات توعوية، خاصة في المناطق الريفية والنائية، لشرح أهمية المشاركة وحقوق الناخبين وواجباتهم. تساهم هذه الجهود في تقليل العزوف وتعزيز المشاركة الفعّالة.

المشاركة السياسية للشباب والمرأة في انتخابات مجلس النواب

وأوضح" أحمد فوقي" أن مشاركة الشباب والمرأة شهدت تحسنًا نسبيًا في السنوات الأخيرة، ولكننا لا زلنا نرى أنها معدلات ضئيلة، نظرًا لما يمثله الشباب من كُتلة تصويتية كبيرة. ورغم انخفاض معدلات المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، إلا أننا نتوقع أن يكون هناك زيادة ملحوظة في انتخابات مجلس النواب التي تختلف أهميتها لدى جموع المواطنين. مؤكدًا أن المطلوب هو خلق بيئة تشريعية داعمة، وتوسيع برامج التمكين السياسي، إلى جانب تشجيع الأحزاب على منحهم فرصًا أكبر في القوائم الانتخابية، "نحن في مؤسسة مصر السلام نولي اهتمامًا خاصًا بتدريب الشباب والنساء لزيادة حضورهم وتأثيرهم".

وصول المعلومات الانتخابية إلى جميع المواطنين وخاصة ذوي الإعاقة

وأشار" فوقي" إلى أن مصر السلام لديها بالتأكيد مقترحات، من بينها إعداد مواد انتخابية مبسطة وسهلة الفهم، توفير مواد مترجمة بلغة الإشارة، وإصدار نسخ مكتوبة بطريقة برايل للمكفوفين، فنحن نؤمن أن الشمولية حق أساسي، وأنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية دون مشاركة جميع الفئات. ويضيف فوقي أن الهيئة الوطنية تقوم بجهود كبيرة في هذا السياق، ولكنها تحتاج إلى تكاتف مختلف منظمات المجتمع المدني لتوسيع دائرة الاستفادة في جميع أنحاء الجمهورية.

تواصل بين المؤسسة والأحزاب السياسية بشأن العملية الانتخابية

وأوضح "فوقي" أن التواصل مع الأحزاب السياسية يقتصر على مناقشة التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد المنظمة ونزاهة العملية، فمؤسسات المجتمع المدني لا ينبغي أن تنحاز لأي طرف، وهناك التزام في مؤسسة "مصر السلام" بالحياد التام للحفاظ على مصداقيتنا كمؤسسة مجتمع مدني مستقلة.