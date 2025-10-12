نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس: الحركة لن تحكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر قيادي في حركة حماس اليوم الأحد، بأن الحركة لن تتولى حكم قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تلي انتهاء الحرب الأخيرة، مؤكدًا التزامها بالترتيبات المتفق عليها ضمن اتفاق شرم الشيخ. يأتي هذا التصريح في إطار جهود تثبيت الهدنة وإنهاء النزاع بين الفصائل الإسرائيلية والفلسطينية.

بدء الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين غدًا

وأشار المصدر إلى أن عملية الإفراج عن 48 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم أحياء وأموات، ستبدأ صباح غدٍ الاثنين كما هو محدد ضمن الاتفاق، مضيفًا أن الوضع مستقر ولا توجد أي تطورات جديدة في هذا الملف حتى الآن.

تثبيت الهدنة واستقرار الوضع في غزة

تصريحات حماس تأتي في وقت تواصل فيه السلطات المصرية جهود الوساطة لضمان استقرار الوضع في غزة، بما يشمل تبادل الأسرى وتقديم المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لمرحلة انتقالية آمنة ومستقرة في القطاع، دون تولي حماس الحكم المباشر خلال هذه الفترة.