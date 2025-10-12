نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- من سجن غانوت.. أسرى فلسطينيين يستعًُدون لإطلاق سراحهم ضمن صفقة التبادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت عدة مواقع ومنصات إسرائيلية صورًا يُزعم أنها التقطت داخل سجن غانوت، تظهر أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد أثناء نقلهم إلى سجن آخر، تمهيدًا لإطلاق سراحهم بعد أيام ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

التحضيرات لصفقة التبادل

تشير الصور إلى استعداد السلطات الإسرائيلية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات غير المباشرة في شرم الشيخ، والذي يهدف إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار التهدئة المستمرة بعد وقف إطلاق النار في غزة، وضمان استقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

الصفقة تأتي بعد عامين من النزاع

ويأتي الإفراج عن الأسرى في ظل آثار النزاع الأخير الذي أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الكثيرين في غزة، ما يجعل هذه الصفقة خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق تقدم في جهود السلام بمساندة مصرية وأممية.