نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرضان أمام اتحاد الكرة لاستضافة السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بـ اتحاد الكرة، أن الإمارات والكويت طلبا استضافة بطولة كأس السوبر المصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن اتحاد الكرة سيحسم قراره النهائي بالموافقة على أحد العرضين الأسبوع المقبل، والأقرب الإمارات.

وشدد، حدثت اتصالات بين اتحاد الكرة والمتحدة للرياضة، ومسؤولي الشركة لديهم رغبة في إقامة السوبر المصري في الإمارات بسبب نجاحهم في تنظيم أكثر من نسخة الأعوام الماضية، فضلا عن الحضور الجماهيري الكبير في المباريات.