العالم اليوم - ماكرون إلى مصر الإثنين دعما لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس

انتم الان تتابعون خبر ماكرون إلى مصر الإثنين دعما لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر، يوم الاثنين، للمشاركة في قمة تناقش تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت "الإليزية" في بيان إن ماكرون سيبحث خلال الزيارة "مع شركائه المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام"، من دون أن توضح ما إذا كان سيلتقي نظيره الأميركي الذي سيتوجه بدوره إلى مصر.

وأضافت أن هذه الزيارة لشرم الشيخ "تندرج في إطار مواصلة المبادرة الفرنسية السعودية وما تم القيام به في نيويورك في سبتمبر الفائت لتطبيق خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الاوسط، تقوم على حل الدولتين".

يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قمة دولية في مدينة شرم الشيخ تمهيدا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الذي تم توقيعه بوساطة مصرية قطرية أميركية.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ"، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية في بيان السبت.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، السبت، بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا الى مدينة غزة منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ ظهر الجمعة.