فن ومشاهير

الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية

0 نشر
0 تبليغ

  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 1/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 2/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 3/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 4/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 5/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 6/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 7/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 8/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 9/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 10/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 11/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 12/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 13/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 14/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 15/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 16/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 17/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 18/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 19/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 20/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 21/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 22/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 23/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 24/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 25/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 26/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 27/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 28/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 29/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 30/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 31/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 32/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 33/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 34/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 35/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 36/37
  • الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية 37/37

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل بولوتانو ببورتو السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.

5df0b09304.jpg
eafb3af3be.jpg
bc83c21f69.jpg
2ba9f625b5.jpg
c49d05faac.jpg
209d633837.jpg

تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة 


حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحي وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير  وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

02cc99b92e.jpg
c1571e4c00.jpg
15920e86bf.jpg
ee3a21d4ae.jpg
179ae07879.jpg
0548849789.jpg

تامر حسني يدعو الشاب كريم أسامة للغناء

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

a496776afa.jpg
6077c47f08.jpg
521f9b85e6.jpg
66a320dcc2.jpg
a25ffeadab.jpg
f15466f377.jpg

تفاعل الجمهور مع تامر حسني 


كما تلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها ورود وتشيرت من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة وجاكيت من أحد المعحبين.

e8e6d3a4b5.jpg
85a58daab9.jpg
f8b2fda833.jpg
77e4251b74.jpg
43f6f5c658.jpg
78a2ec79f3.jpg
b75647bc42.jpg
6744942230.jpg
4f4803ac95.jpg

وجود عروسان "أحمد وبسنت" 

وكان اللافت للنظر وجود عروسان "أحمد وبسنت" حرصا علي الإحتفال بليلة ما قبل زفافهما مع نجمهما تامر حسني الذي من جانبه وجه لهما التهنئة وطالب من الفتيات سماع الزغاريد احتفالا بهما وكانت ضمن الحضور الفنانة هيدي كرم ورانيا منصور.

da594eec4d.jpg
221abfe0fb.jpg
a552f24ad8.jpg
6aa7368510.jpg
d64c0162de.jpg
aaee7b8f8e.jpg

فقرات الحفلة 
 

بينما أحيا أولى فقرات نجم الراب عفروتو الذي أعرب عن سعادته بتواجده للمرة الأولي في العين السخنة وتفاعل معه الجمهور  الذي ردد معه عدد كبير من أغانيه المميزة.

40c4984bb9.jpg
aa2cfc33f1.jpg
b6609befba.jpg

عرض fire works للفنان أحمد عصام 
 

وبدأ الحفل قويا بأضخم عرض fire works للفنان أحمد عصام والذي خطف انظار الجمهور علي مدي قرابة 20 دقيقة من الإبهار وعلق عليه في ختام العرض قائلا: " أكتر  شو تعبني.. ووجه الشكر لأفراد فريقه".

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح ياسر الحريري وإضاءة وليد الحريري واضخم مسرح لتامر فوزي وتأمين حسن رياض ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا