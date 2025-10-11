نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الكاملة.. تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة بأضخم حفل جماهيري ومواصفات عالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات الجماهيرية داخل بولوتانو ببورتو السخنة التي امتد صداها لقائدي السيارات بطريقي الجلالة والزعفرانة.

تامر حسني وعفروتو واحمد عصام يشعلون بورتو السخنة



حضر تامر بصحبة شقيقه حسام ومدير أعماله تامر يحي وصعد على خشبة المسرح وسط استقبال جماهيري حافل مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني ثم أنطلق ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة إلى أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير وأغنيتي" ملكة جمال الكون" و"المقص".

تامر حسني يدعو الشاب كريم أسامة للغناء

وقام تامر بدعوة المطرب الشاب كريم أسامة لمشاركته تقديم أغنية "هو ده بقي" وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني



كما تلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها ورود وتشيرت من أبناء الجالية السودانية بالقاهرة وجاكيت من أحد المعحبين.

وجود عروسان "أحمد وبسنت"

وكان اللافت للنظر وجود عروسان "أحمد وبسنت" حرصا علي الإحتفال بليلة ما قبل زفافهما مع نجمهما تامر حسني الذي من جانبه وجه لهما التهنئة وطالب من الفتيات سماع الزغاريد احتفالا بهما وكانت ضمن الحضور الفنانة هيدي كرم ورانيا منصور.

فقرات الحفلة



بينما أحيا أولى فقرات نجم الراب عفروتو الذي أعرب عن سعادته بتواجده للمرة الأولي في العين السخنة وتفاعل معه الجمهور الذي ردد معه عدد كبير من أغانيه المميزة.

عرض fire works للفنان أحمد عصام



وبدأ الحفل قويا بأضخم عرض fire works للفنان أحمد عصام والذي خطف انظار الجمهور علي مدي قرابة 20 دقيقة من الإبهار وعلق عليه في ختام العرض قائلا: " أكتر شو تعبني.. ووجه الشكر لأفراد فريقه".

الحفل تم تجهيزه بمواصفات لايف عالمية وغير مسبوقة من تنظيم المنتح ياسر الحريري وإضاءة وليد الحريري واضخم مسرح لتامر فوزي وتأمين حسن رياض ووجه لهم تامر حسني كلمة شكر في ختام الحفل.