محلل استراتيجي أمريكي: اتفاق وقف النار في غزة فرصة تاريخية للسلام

أحمد جودة - القاهرة -

قال أريك براون، المحلل الاستراتيجي بالحزب الجمهوري، إن ما يحدث الآن على الأرض في غزة يمثل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة وفرصة حقيقية للسلام، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّد بتحقيق تقدم ملموس خلال 72 ساعة وهو ما بدأ يتحقق فعليًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأضاف براون، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت منذ فترة طويلة للوصول إلى اتفاق شامل يُنهي الصراع ويحقق الاستقرار، معتبرًا أن الاتفاق الأخير «يمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الإقليمي».

وأشار إلى أن نجاح هذا الاتفاق لم يكن ممكنًا دون الأدوار المحورية لكل من مصر وقطر وتركيا والإمارات، الذين ساهموا في تهيئة الأجواء ووقف التصعيد الميداني، موضحًا أن كل الأطراف تعتبر فائزة، لأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تدفق المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية مما يُعد انتصارًا للجميع.

وأكد أن إدارة ترامب تدرك حجم الغضب العالمي من الانتهاكات الإسرائيلية، ولذلك ستتحرك دبلوماسيًا وبشكل مكثف لإزالة أي عقبات أمام تنفيذ الاتفاق والحفاظ على استمراره.