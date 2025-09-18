نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام زد في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لخوض مواجهة هامة أمام نظيره زد إف سي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وهي مباراة تمثل بروفة جادة قبل الصدام المرتقب أمام أهلي جدة السعودي يوم 23 سبتمبر الجاري ضمن بطولة الإنتر كونتينينتال.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام زد في دوري نايل

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني على تشكيل قوي لتحقيق نتيجة إيجابية، حيث جاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين – محمد رضا بوبو – وليد الكرتي.

خط الهجوم: أحمد عاطف قطة – فيستون ماييلي – إيفرتون دا سيلفا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بيراميدز ضد زد في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز. ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس للفريق السماوي قبل مهمته القارية.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل بيراميدز المباراة وهو في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في اثنتين والخسارة في لقاء وحيد.

بينما يحتل فريق زد المركز السابع برصيد 9 نقاط، بعدما حقق فوزين وثلاثة تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.