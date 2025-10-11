نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي بعد اتفاق شرم الشيخ: جاهزون لتقديم الدعم الكامل لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن البرنامج يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ، مشددة على جاهزية البرنامج لتنفيذ خطة متكاملة لإدخال المساعدات الغذائية إلى القطاع فور فتح المعابر.

استعدادات البرنامج لإغاثة سكان غزة

وقالت عطيفة في تصريحاتها لـ راديو النيل إن برنامج الأغذية العالمي يعمل في غزة منذ سنوات طويلة ولم يتوقف عن أداء مهامه حتى خلال فترات الحرب، باستثناء بعض الفترات الحرجة الناتجة عن الظروف الأمنية الصعبة.

وأضافت أن البرنامج يمتلك حاليًا مواد غذائية تكفي لنحو 1.6 مليون شخص حتى نهاية العام الجاري، مع إمكانية تقديم الدعم الغذائي لمليون شخص شهريًا بعد ذلك ضمن خطة مستدامة للإغاثة.

الأولوية للمناطق الأكثر تضررًا

وأوضحت المتحدثة أن الأولوية في المرحلة الحالية ستكون لإيصال المكملات الغذائية إلى المناطق التي تعاني من سوء تغذية حاد، بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني، وعلى رأسهم الهلال الأحمر المصري، الذي يتولى عملية فرز وإدخال المواد الغذائية إلى القطاع.

إعادة تشغيل المخابز ومحطات طحن القمح

كما كشفت عطيفة أن عملية تنسيق إدخال المساعدات تسير بسلاسة، مؤكدة أن البرنامج سيبدأ قريبًا في إعادة تشغيل المخابز ومحطات طحن القمح، لضمان توفير رغيف الخبز بشكل سريع وآمن لسكان غزة.

دعم الأسواق المحلية واستقرار الأمن الغذائي

وشددت على أهمية إدخال المساعدات عبر الجانب التجاري إلى جانب الإغاثي، مشيرة إلى أن ذلك سيسهم في إعادة الحياة للأسواق المحلية وخفض أسعار الغذاء، مؤكدة أن استقرار الأمن الغذائي في غزة يمثل الأمل الأكبر في هذه المرحلة الحساسة.

دعوة لاستمرار دعم المجتمع الدولي

واختتمت عطيفة تصريحاتها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يدرك خطورة الوضع الإنساني في غزة، وأن هناك دعمًا متواصلًا للجهود الإنسانية، معربة عن تطلع برنامج الأغذية العالمي إلى استدامة إدخال المساعدات دون أي تعقيدات إدارية، وضمان أمن العاملين في المجال الإغاثي لتمكينهم من إيصال المساعدات إلى مستحقيها.