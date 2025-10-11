"معجزة لن تتكرر".. لبلبة تكشف عن رأيها في الطفلة المعجزة فيروز

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لبلبة عن سعادتها بالفنانة فيروز، مؤكدة إلى أنها معجزة لن تتكرر مع مرور الزمن، وذلك بالتزامن مع تكريم اسم الراحلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

تصريحات لبلبة

وقالت لبلبة خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية: "فيروز لازم تتكرم كل يوم لأنها المعجزة اللي مش ممكن تتكرر، فيروز كانت في عيلتي أهم فرد بعد والدتي، ووقفت جنبي في أيام صعبة، وكانت تتحب كإنسانة أكتر منها كفنانة".

تصريحات ابنة فيروز

وسبق وأعربت إيمان، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، "الطفلة المعجزة"، خلال لقائها مع "دوت الخليج الفني" عن مشاعرها نحو هذا التكريم، قائلة: "أنا فخورة جدًا بتكريم والدتي في هذا المهرجان. عندما صعدت إلى المسرح وشاهدت صورتها، تمنيت لو كانت تستطيع أن تشعر بهذا التكريم، الحمد لله، كانت محظوظة بأنها شهدت تكريمًا مماثلًا في حياتها من قبل".

وأضافت إيمان: "من الجميل أن يتم تكريم الفنان في حياته وبعد وفاته، لأن الفن يبقى حيًا في قلوب الناس، على الرغم من رحيل الفنان، يظل موجودًا بفضل إرثه الفني والذكريات التي تركها".