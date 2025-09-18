نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. انطلاق مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أسبوع حافل بالمنافسات القوية على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، تنطلق الليلة مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025

تنطلق الليلة على الملعب الزجاجي الأيقوني أمام أهرامات الجيزة منافسات الدور نصف النهائي من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025، حيث يلتقي نخبة أبطال العالم في مواجهات نارية تحدد هوية المتأهلين إلى النهائي الكبير.

في منافسات الرجال:

• المصري مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، يواجه مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف السادس عالميًا.

• فيما يلتقي البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثاني عالميًا، مع الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالميًا.

في منافسات السيدات:

• المصرية نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، تواجه مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا.

• وتلتقي المصرية أمينة عرفي، المصنفة الرابعة عالميًا، مع مواطنتها فيروز أبو الخير، المصنفة الحادية عشرة عالميًا