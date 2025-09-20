نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد صلاح الدين: قرارات النادي حاسمة ولا تعديل في عقود اللاعبين إلا بموافقتنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على موقف النادي بخصوص عقود اللاعبين والتعامل معهم، قائلًا: "خلينا نعيد الكلام عشان أحيانًا الناس بتفهم غلط، النادي اتخذ قرارين مهمين. الأول، ممنوع لأي لاعب في عقده مدة أنه ييجي يطلب أي تعديل أو زيادة في عقده. ممكن النادي يعرض عليك، لكن القرار النهائي هيتخذ من النادي فقط، سواء وافقت أو لأ".

وأضاف "القرار التاني، أي عرض لأي لاعب هيقدمه النادي، سواء العقد الحالي هينتهي أو لأ، هو اللي هيحسم. اللاعب راضي أو مش راضي، القرار النهائي من النادي، بنطلب من الجميع هدوء، لأن اللاعبين ملتزمين ومفيش حد خالف أي قرار. إحنا أقوى فريق في إفريقيا وعايزين نحافظ على استقرارنا.

واختتم "بالنسبة لعلاج اللاعبين، مثل إمام عاشور، في بروتوكول علاج كامل. وبخصوص زيزو، مفيش أي لاعب هيتعالج بره النادي، حتى لو هيكون لفترة يومين أو تلاتة، لأن أي لاعب عنده إصابة زي الشد بيتعالج تحت إشراف النادي."