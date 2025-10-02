نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- هيئة البث الإسرائيلية: البحرية سيطرت على 40 قاربًا من "أسطول الصمود" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات البحرية تمكنت من السيطرة على أكثر من 40 قاربًا من قافلة أسطول الصمود العالمي، التي كانت في طريقها إلى غزة محمّلة بمساعدات إنسانية.

احتجاجات في إيطاليا

تطور الموقف ليشعل موجة احتجاجات واسعة في مدن إيطالية عدة، أبرزها العاصمة روما، حيث احتشد نحو 10 آلاف متظاهر قرب محطة قطارات تيرميني، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه قصر كيجى مقر الحكومة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسب صحيفة لا ريبوبليكا.