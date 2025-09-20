نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعية العمومية توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي التي عُقدت اليوم، عن اكتمال النصاب القانوني للحضور، وموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

بلغ عدد من حضر وأدلى بصوته ٩٣٢٩ عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٨٩٣٧ صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ٣٩٢ صوتًا.

ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض ٨٣٠٨ أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل ٦٢٩ عضوًا.