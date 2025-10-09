العالم اليوم - فيرتيغلوب تعلن توزيعات نقدية بـ 277 مليون دولار خلال 2025

انتم الان تتابعون خبر فيرتيغلوب تعلن توزيعات نقدية بـ 277 مليون دولار خلال 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 09:00 صباحاً - أعلنت شركة فيرتيغلوب المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أكبر مُصدّر بحري عالمي لليوريا والأمونيا مجتمعة، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 125 مليون دولار (ما يعادل 459 مليون درهم، أو 5.58 فلس للسهم) عن النصف الأول من العام المالي 2025، بزيادة 25% عن التوجيهات السابقة البالغة 100 مليون دولار.

ويصل إجمالي العائد النقدي للمساهمين في النصف الأول إلى 156 مليون دولار، بما في ذلك عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 31 مليون دولار حتى 30 يونيو 2025.

كما أكدت الشركة التزامها بتوزيع أرباح لا تقل عن 100 مليون دولار للنصف الثاني من العام (4.46 فلس للسهم)، ليصل إجمالي العائد للمساهمين في 2025 إلى 277 مليون دولار على الأقل، بما في ذلك عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة 52 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، وبذلك يرتفع إجمالي العائد منذ الطرح العام الأولي إلى 2.8 مليار دولار.

أداء مالي قوي وتوقعات إيجابية

تتوقع إدارة فيرتيغلوب أن يبلغ الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) في الربع الثالث من 2025 نحو 250 مليون دولار على الأقل، مقارنة بـ176 مليون دولار في الربع الثاني، مدعومة بظروف السوق الإيجابية واستمرار تنفيذ «استراتيجية النمو 2030».

إنجازات استراتيجية بارزة

تنفيذ وفورات في التكاليف الثابتة بقيمة 19 مليون دولار بدعم من «أدنوك»، ما أدى إلى زيادة ربحية السهم بنسبة 9 بالمئة، لترتفع الوفورات الإجمالية إلى 46 مليون دولار، أي 84 بالمئة من الهدف المعلن.

إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، بما يحقق أرباحًا إضافية لا تقل عن 25 مليون دولار سنويًا بحلول 2030 عبر تحسين الأصول ورصد الأعطال والصيانة الوقائية.

توسيع إنتاج محلول عادم الديزل (AdBlue) في الإمارات لضمان الإمداد المحلي، وتوقيع اتفاقيات حصرية لإنتاج اليوريا عالية النقاء لقطاع السيارات (AGU) في مصر للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، بما يضيف أرباحًا سنوية لا تقل عن 22 مليون دولار بحلول 2030.

مشاريع استدامة وتحسين التصنيع

نجحت الشركة في تشغيل وحدة استخلاص الهيدروجين (HRU) في الإمارات، ما يرفع إنتاج الأمونيا بنسبة تصل إلى 6 بالمئة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع تحقيق معدل عائد داخلي يفوق 25 بالمئة، في إطار خطة تحسين التصنيع التي تستهدف إضافة 110-120 مليون دولار إلى الأرباح التشغيلية بحلول 2028.

مواعيد مهمة لتوزيعات الأرباح

آخر يوم لاستحقاق التوزيعات: 16 أكتوبر 2025

تاريخ تداول السهم بدون أحقية التوزيعات: 17 أكتوبر 2025

إغلاق سجل المساهمين: 20 أكتوبر 2025

تاريخ الدفع: خلال 30 يومًا من 8 أكتوبر 2025

يذكر أن تعد «فيرتيغلوب» تعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطاقة إنتاجية تبلغ 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، عبر أربعة مصانع في الإمارات ومصر والجزائر، وتوظف أكثر من 2,700 موظف. يقع مقرها الرئيسي في أبوظبي وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز FERTIGLB.