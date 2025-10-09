نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس تثمن جهود مصر وقطر وتركيا بعد الاتفاق مع إسرائيل على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت حركة "حماس" بالدور الذي لعبته كل من مصر وقطر وتركيا في جهود التوسط للتوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت بشكل كبير في التوصل إلى نتائج مهمة لصالح الشعب الفلسطيني.

كما أعربت الحركة عن تقديرها للجهود الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الرامية إلى وقف الحرب وضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

تفاصيل الاتفاق حول غزة

وأكدت حركة حماس، في بيان رسمي، أن المفاوضات التي جرت في مدينة شرم الشيخ كانت مسؤولة وجادة، وأسفرت عن اتفاق شامل يقضي بإنهاء العمليات العسكرية في غزة، انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، السماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأشارت الحركة إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد مراجعة دقيقة لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبالتعاون مع الفصائل الفلسطينية المختلفة.

التزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى متابعة التزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وعدم السماح بأي محاولات للتهرب أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

وأكدت الحركة أن الالتزام الكامل بالاتفاق يمثل خطوة أساسية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

تحية للشعب الفلسطيني

كما حيت الحركة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وفي الداخل والخارج، على مواقفه البطولية في مواجهة المخططات الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه التضحيات كانت عاملًا رئيسيًا في إفشال محاولات الاحتلال لفرض التهجير أو الإخضاع على المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن صمود الشعب ومواقفه المشرفة لعبت دورًا كبيرًا في إنجاح جهود التوصل إلى الاتفاق وتحقيق المكاسب الوطنية.