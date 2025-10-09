نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الاحتلال يوجّه بالتحضير لعملية إعادة الرهائن باحترافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان وجه جميع الوحدات المختصة بالتحضير لعملية إعادة الرهائن بكل احترافية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف لضمان سير عملية إعادة الأسرى بسلاسة ودون أي مخاطر.

إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

في سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية ستدخل قطاع غزة يوميًا، في إطار الجهود الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، بما يتوافق مع بنود اتفاق وقف الحرب الموقّع مؤخرًا.

تقدير جهود الوسطاء الدوليين

من جانبها، أعربت حركة "حماس" عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها الدول الوسطاء، وعلى رأسها مصر وقطر وتركيا، مشيدة بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل وقف الحرب وضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وفق الاتفاقيات المبرمة في مدينة شرم الشيخ.

أهمية الخطوة

يأتي توجيه رئيس الأركان الإسرائيلي بالتحضير لهذه العملية الاحترافية في ظل ضغط دولي واسع لإنهاء حالة النزاع في غزة، وضمان تطبيق بنود الاتفاق بين الطرفين، بما يشمل إعادة الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وآمن.