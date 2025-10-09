نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إسرائيل تستلم الأسرى من حماس يوم الأحد المقبل وفق اتفاق المرحلة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم عن موعد تسليم الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، حيث من المقرر أن تصل عمليات التسليم إلى تل أبيب يوم الأحد المقبل.

وأكدت المصادر الإسرائيلية أن الحكومة ستنقل الأسرى مباشرة إلى عائلاتهم بعد تفعيل اتفاق المرحلة الأولى الموقع بين الطرفين، دون أي مراسم رسمية.

تفاصيل عملية التسليم

أوضحت التقارير أن عملية تسليم الأسرى ستتم ابتداءً من الأحد المقبل، وتشمل إطلاق سراح الأسرى الأحياء وعدد كبير من الجثث، على أن يتم تسليم بقية الرفات خلال الأسبوع التالي.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين قدما تنازلات خلال المفاوضات، بما في ذلك موافقة إسرائيل على بعض التغييرات في خط الانسحاب الأصفر، ضمن التزامات خطة ترامب للسلام ووقف الأعمال العدائية.

استمرار وقف إطلاق النار وضمانات للجانب الفلسطيني

أكد الإعلام الإسرائيلي أن حماس حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن وقف إطلاق النار سيستمر ما دام الطرفان ملتزمين بشروط الاتفاق، والتي تشمل حظر أي أعمال عدائية. كما تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية فورًا عبر خمسة معابر، أبرزها معبر رفح، لضمان تلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين في غزة.

المرحلة الثانية من المفاوضات

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بشأن ترتيبات إنهاء الحرب والمرحلة الثانية ستبدأ بعد انتهاء الأعياد اليهودية، بما يضمن التوافق على خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.

تهنئة نتنياهو لترامب

في تل أبيب، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله على الإنجاز التاريخي في توقيع اتفاق شرم الشيخ، ودعاه لإلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي لتوضيح تفاصيل الاتفاق.