نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستارمر يرحب بجهود مصر وقطر وتركيا وأمريكا للتوصل إلى اتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب رئيس وزراء بريطانيا السير كير ستارمر بالجهود الدبلوماسية التي قادتها كل من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو استعادة الاستقرار في المنطقة بعد فترة طويلة من التوترات والصراعات المسلحة.

دعم بريطاني للجهود الإقليمية والدولية

وقال ستارمر في تصريحات رسمية اليوم الخميس، إن بريطانيا تتابع عن كثب التطورات الإيجابية في غزة، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بوساطة إقليمية ودولية هو دليل على أهمية التعاون الدبلوماسي في حل الأزمات المعقدة.



وأكد أن بلاده تدعم المساعي الجارية لإرساء السلام الدائم في المنطقة، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل المشترك لضمان تنفيذ الاتفاق بما يحفظ أرواح المدنيين ويعزز الاستقرار الإقليمي.

تعليق أمريكي على الاتفاق: العدالة أساس التعامل

وفي السياق ذاته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق قائلًا إن الولايات المتحدة ستتعامل مع جميع الأطراف بـ "طريقة عادلة"، في إشارة إلى التزام واشنطن بضمان تنفيذ بنود الاتفاق دون انحياز لأي طرف.

وأكد ترامب أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أوثق بين بلاده والدول الوسيطة لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار، ودعم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

أهمية الاتفاق في إنهاء الحرب وإعادة الإعمار

ويأتي هذا الترحيب البريطاني بعد إعلان رسمي عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بوساطة مصرية قطرية تركية أمريكية، يهدف إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإطلاق سراح الأسرى.

ويُتوقع أن يسهم الاتفاق في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، ويمهد الطريق نحو استئناف مفاوضات أوسع تشمل ترتيبات دائمة للأمن والحدود.