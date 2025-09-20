نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد أندية الدوري المصري لخوض منافسات الجولة الثامنة بعد انتهاء الأسبوع السابع، حيث تنطلق المباريات يوم الاثنين المقبل وتشهد مواجهات قوية، أبرزها لقاء حرس الحدود مع الأهلي والزمالك مع الجونة.

ويشارك في الدوري هذا الموسم 21 فريقًا، وهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد السكندري، سيراميكا، الجونة، البنك الأهلي، مودرن سبورت، إنبي، طلائع الجيش، زد، فاركو، سموحة، غزل المحلة، حرس الحدود، بتروجت، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

مواعيد مباريات الأسبوع الثامن:

الاثنين 22 سبتمبر

فاركو × المصري البورسعيدي – 5 مساءً

زد × الاتحاد السكندري – 8 مساءً

بتروجت × غزل المحلة – 8 مساءً



الثلاثاء 23 سبتمبر

حرس الحدود × الأهلي – 5 مساءً

الزمالك × الجونة – 8 مساءً

طلائع الجيش × المقاولون العرب – 8 مساءً



الأربعاء 24 سبتمبر

سيراميكا × مودرن سبورت – 5 مساءً

إنبي × الإسماعيلي – 5 مساءً

البنك الأهلي × وادي دجلة – 8 مساءً



الأربعاء 1 أكتوبر

كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز – 8 مساءً



وتُذاع جميع مباريات الدوري المصري عبر قناة "أون سبورت"، المالكة للحقوق الحصرية لبث المباريات مباشرة خلال السنوات الأخيرة.