برشلونة يهزم نيوكاسل في ليلة راشفورد
افتتح برشلونة الإسباني مشواره بدوري الأبطال الأوروبي للموسم الجديد، بفوز ثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس في ختام الجولة الأولى.
سجل ماركوس راشفورد هدفي برشلون، في الدقيقتين (58 و67)، بينما أحرز أنتوني جوردون هدف نيوكاسل الوحيد، في الدقيقة (90).
وحصل برشلونة على ثلاث نقاط مهمة خارج أرضه قبل الجولة الثانية، فيما تبقى للفريق الإنجليزي المحاولة في الجولة الثانية للحصول على النقاط في المنافسة.
وفي مباراة أخرى، تغلب مانشستر سيتي على ضيفه نابولي 2-0. سجلهما إيرلينغ هالاند في الدقيقة (56) وجيريمي دوكو (65)، في مباراة لعب فيها الفريق الإيطالي بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة بعد تلقي قائده دي لورينزو البطاقة الحمراء في الدقيقة (20).
وفي بقية المباريات، فاز كلوب بروج البلجيكي على موناكو الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف، وتغلب آينترأخت فرانكفورت الألماني على غلطة سراي التركي بخمسة أهداف مقابل هدف، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي على كايرات ألماتي الكازاخي بأربعة أهداف مقابل هدف.
