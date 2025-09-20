بيتيس يعمّق جراح سوسيداد بثلاثية
عمَّق ريال بيتيس جراح ضيفه ريال سوسيداد بتغلبه عليه 3 - 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل الكولومبي خوان هيرنانديز وأليكس ريميرو (بالخطأ في مرماه)، وبابلو فورنالس في الدقائق (7، و49، و69) أهداف بيتيس، فيما سجل برايس مينديز في الدقيقة (13) هدفسوسيداد الوحيد.
ورفع الفوز رصيد ريال بيتيس إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتاً بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الخامس وخيتافي السادس، قبل اكتمال الجولة، علماً بأن بيتيس قد لعب 6 مباريات.
أما سوسيداد فبخسارته ظل في المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط من تعادلين، علماً بأنه بين 4 فرق فقط لم تحقق أي انتصار في الدوري الإسباني هذا الموسم.
