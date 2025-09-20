نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB المفتوحة للإسكواش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة حاسمة على الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، أثبتت المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا، أنها قادرة على حسم التحديات الكبرى، بعدما نجحت في التفوق على مواطنتها الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالميًا، والتتويج بلقب بطولة CIB المفتوحة للإسكواش الماسية 2025.

المباراة النهائية جمعت بين الخبرة والطموح، حيث واجهت هانيا منافسة شرسة من أمينة التي تألقت طوال البطولة، لكن هانيا بخبرتها وصلابتها الذهنية عرفت كيف تحسم اللحظات الفاصلة وتؤكد تفوقها في أصعب المواقف.

في مباراة استمرت حتى 76 دقيقة، تمكنت هانيا من فرض سيطرتها، لتحسم المواجهة بنتيجة 3-1 على أمينة، وسط أجواء حماسية.

وانتهت المباراة بفوز هانيا بنتيجة الأشواط: 11-6/ 11-5/ 8-11/11-4.

بهذا الإنجاز، تواصل هانيا الحمامي ترسيخ مكانتها بين نجمات العالم، مضيفة بطولة جديدة إلى رصيدها لتثبت أنها واحدة من أبرز أيقونات الإسكواش المصري والعالمي.