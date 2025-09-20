نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: مستوى الزمالك يرتفع تدريجيا من مباراة لأخرى..وتجربة جون إدوارد ناجحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قدم أداء مميز للغاية أمام المصري، مشددا على أن مستوى الفريق يرتفع تدريجيا من مباراة لأخرى.

وقال نصار في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قدم تدرج في المستوى خلال مباريات الدوري والوقوف على مستوى كل لاعب أهم المميزات التي ستصنع الفارق في المبارياا المقبلة".

وأضاف: "الزمالك كان يستطيع الفوز على المقاولون ووادي دجلة ويجب على المدير الفني إيجاد حلول في مواجهة الأندية التي تلعب بطريقة دفاعية".

وأوضح: "جون إدوارد ناجح مع الزمالك وتجربته مميزة للغاية على الرغم من تعرضه لانتقادات من بعض رموز الزمالك، والأفضل في هذه التجربة أنه متخصص ومحترف".

