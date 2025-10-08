الرياض - كتبت رنا صلاح - دخل الوسيطان المصري والقطري في جلسة مشاورات مع الوفدين الأميركي برئاسة ستيف ويتكوف مبعوث الشرق الأوسط، والإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وذلك لمتابعة ملفات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء مشاورات مصرية قطرية مع وفدي أميركا وإسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا "للقاهرة الإخبارية".

وقالت "القاهرة الإخبارية"، الأربعاء، إنّ اجتماع الوسيطين مع الوفدين الأميركي والإسرائيلي جاء في أعقاب اختتام جلسة المشاورات التي عقدت مباشرة مع وفد حركة حماس.

وبدأت في شرم الشيخ، الاثنين 6 تشرين الأول 2025، مباحثات غير مباشرة استمرت مدة 4 ساعات بين وفدي حركة حماس وإسرائيل. واستكملت الثلاثاء المباحثات غير المباشرة، بشكل "إيجابي".

وأشارت القاهرة الإخبارية، إلى عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف جرت في شرم الشيخ قبيل انطلاق الجلسة الموسعة.

وأضافت أن الجلسة الموسعة تضم رئيس المخابرات العامة المصرية، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، ومبعوثا ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الذين وصلا المدينة صباح الأربعاء، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وسط أجواء إيجابية.

كما أكد مراسلنا على الجهود المصرية المكثفة لتهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

كما دخلت لقاءات شرم الشيخ بين حركة حماس وإسرائيل اليوم، يومها الثالث في محاولةً جديّة لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قُدما في طريق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي.

وتركزت المباحثات على "آليات تسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي مقابلهم الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، وخرائط الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات مع بدء وقف النار، وتسليم إدارة القطاع للجنة كفاءات مستقلة فلسطينية"، لكن حماس طالبت ايضا بتوضيح الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة ترامب وضمانات لعدم عودة إسرائيل للعدوان على غزة.

وتتضمن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة بندا ينص على أنه "بمجرد إطلاق جميع المحتجزين، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 فلسطيني من غزة اعتُقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل محتجز إسرائيلي تُعاد جثته، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيا".

وتأتي المباحثات، عقب موافقة حماس على الإفراج عن كل المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وكان قياديّ في حركة حماس، قد قال إنّ وفد الحركة في مصر يسعى لتذليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويلبي طموحات الشعب الفلسطيني، مضيفا بأنه جرى التعامل بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب.

وقال ترامب، إنّه بمجرد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به".

وكان ترامب، قد نشر الاثنين 29 أيلول 2025، خطة من 20 بندا لإنهاء الحرب في غزة، ما زالت تتطلب موافقة الأطراف المعنيين، وتنص خصوصا على ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع.