ليفربول يروّض إيفرتون المنتفض

ليفربول يروّض إيفرتون المنتفضأحبط ليفربول انتفاضة إيفرتون ليحقق فوزا صعبا 2-1 في قمة مرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد يوم السبت ليحافظ على بدايته المثالية للموسم وصدارة الترتيب بعد خمس مباريات.

انتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين نظيفين، حيث افتتح الهولندي ريان غرافينبيرخ التسجيل في الدقيقة العاشرة بمساعدة المصري محمد صلاح، قبل أن يضيف الفرنسي هوغو إيكيتيكي الهدف الثاني في الدقيقة 29، بتمريرة حاسمة من غرافينبيرخ.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء ليفربول، وسط ضغط هجومي مكثف من إيفرتون بحثا عن العودة في نتيجة اللقاء، وتمكن السنغالي إدريسا غاي من تقليص الفارق بإحراز هدف "التوفيز" الوحيد في الدقيقة 58، لكنه لم يكن كافيا لتجنب الخسارة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب بعد تحقيقه العلامة الكاملة في أول خمس جولات، في حين استمر إيفرتون برصيد 7 نقاط في المركز السابع بشكل مؤقت لحين استكمال باقي المباريات.