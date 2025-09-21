نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز كاسح لناشئي زد 2010 على واكاندا بعشرة أهداف في دوري منطقة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق ناشئي زد مواليد 2010 فوزًا كبيرًا على نظيره واكاندا بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف زد كل من: حسين خليفة هدف، أحمد خياشي هدفين، مروان لاكاي هدفين، أحمد زهير ثلاثة أهداف "هاتريك"، بالإضافة إلى مكاوي هدف، وعادل إسلام دولا هدف.

وقدم لاعبو زد أداءً مميزًا طوال اللقاء، حيث ظهر التفوق الهجومي والدفاعي بوضوح، وسط إشادة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن إسلام محمد عبدالعزيز "زيزو".

وجاء الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق كالتالي:

المدير الفني: ك/ إسلام محمد عبدالعزيز "زيزو"

المدرب العام: ك/ بهاء أحمد

مدرب الحراس: ك/ محمد مجدي "ميدو"

إداري الفريق: ك/ أحمد هندي

مدرب الأحمال: ك/ مهند طارق "هوندا"

أخصائي: د/ عمر مدحت

طبيب عظام: د/ كريم نصر

محلل الأداء بالفيديو: ك/ كريم الحلبي

مسؤول المهمات: شهاب أحمد

بهذا الفوز يواصل فريق زد 2010 انطلاقته القوية في البطولة، وسط طموحات كبيرة لمواصلة النتائج الإيجابية.