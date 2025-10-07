نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجمع البحوث الإسلامية ناعيًا أحمد عمر هاشم: فقدنا حارسًا أمينًا على السنة النبوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بقلوب يملؤها الحزن والرضا بقضاء الله وقدره، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد المجمع في بيانه، أن الفقيد الراحل كان علمًا من أعلام الأزهر الشريف، وواحدًا من أبرز علماء الحديث في عصرنا، حيث أفنى عمره في خدمة السنة النبوية وعلومها، وسخّر علمه في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم بمؤلفاته وبحوثه في إثراء المكتبة الإسلامية.

كما أشار البيان إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم شارك في العديد من المؤتمرات والفعاليات العلمية والدولية التي عززت من مكانة الأزهر الشريف وريادته الفكرية والعلمية، وظل طوال حياته مثالًا للعالم الأزهري الوسطي الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة.

واختتم مجمع البحوث الإسلامية بيانه قائلًا: "فقدنا برحيله حارسًا أمينًا على سنة النبي ﷺ، وركنًا من أركان العلم والدعوة في الأزهر الشريف"، متوجهًا بخالص العزاء إلى أسرته وطلابه ومحبيه في مصر والعالم الإسلامي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.