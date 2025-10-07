العالم اليوم - روسيا.. تدمير 184 مسيرة أوكرانية ومقتل 100 مرتزق أجنبي

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. تدمير 184 مسيرة أوكرانية ومقتل 100 مرتزق أجنبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 09:00 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 184 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه "من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 184 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير "62 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و31 فوق مقاطعة بيلغورود، و30 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، و18 فوق مقاطعة فورونيج، و13 فوق البحر الأسود".

وأضاف البيان أنه تم كذلك تدمير 6 مسيرات فوق مقاطعة ليبيتسك، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق مقاطعة تولا، و3 فوق كل من مقاطعتي روستوف وريازان، وطائرتان مسيرتان فوق كل من مقاطعتي بريانسك وأوريول، وجمهورية القرم، واثنتان فوق مقاطعة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة فولوغدا".

تحييد نحو 100 مرتزق أجنبي

من ناحية ثانية، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف سيرغي ليبيديف قوله إن القوات الروسية حيدت ما يقارب 100 مرتزق أجنبي من القوات الأوكرانية في خاركيف.

وقال ليبيديف، اليوم الثلاثاء: "خاركوف: سقوط قذائف مكثف، حتى الآن، علمنا بتدمير ورشة تجميع طائرات دون طيار. كما دمرت وحدة تضم مرتزقة أجانب (من أصول لاتينية وشرق أوروبية)، نحو 100 منهم".

ووفقًا لليبيديف، أُصيب 28 مرتزقًا بجروح خطيرة.