نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 غدًا ولمدة 8 أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ غدًا الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فترة تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة ثمانية أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025، حيث تُقدَّم الطلبات يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، فيما تُغلق اللجان أبوابها في اليوم الأخير الساعة الثانية ظهرًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم (44) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، موضحة مهام هذه اللجان خلال المراحل المختلفة للعملية الانتخابية.

مهام اللجان خلال مرحلة الترشح

تتولى اللجان تلقى طلبات الترشح ومراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من استيفائها، ثم تسليمها إلى لجان الفحص المختصة وفقًا لقرار الهيئة رقم (39) لسنة 2025.

كما تختص بإخطار الهيئة بكشوف أسماء المترشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم، وإعلان القوائم النهائية أمام المحاكم الابتدائية المختصة عقب انتهاء فترات الطعون.

الاستعدادات ليوم الاقتراع

وتشمل مهام اللجان أيضًا التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية للتأكد من جاهزية المراكز الانتخابية ومقار اللجان، وتوفير صناديق الاقتراع والبطاقات والأدوات التنظيمية اللازمة، بجانب متابعة ضوابط الدعاية الانتخابية، والتأكد من التزام المرشحين بقواعد الإنفاق المقررة.

بعد انتهاء التصويت

وأوضحت الهيئة أن اللجان ستتابع عملية الاقتراع على مدار اليومين المحددين، وتقدم تقارير دورية للهيئة عن انتظام العمل في اللجان العامة والفرعية، ثم تتولى بعد انتهاء الاقتراع استلام أوراق العملية الانتخابية، وتسليمها إلى مقر الحفظ بالهيئة الوطنية للانتخابات.

بهذا القرار تبدأ رسميًا أولى خطوات السباق الانتخابي لمجلس النواب 2025، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من النزاهة والشفافية.