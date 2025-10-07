نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي جمعة ناعيًا أحمد عمر هاشم: فقدنا عالمًا جمع بين وقار العالم وتواضع الولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وقال جمعة في بيان النعي: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ونفوس يعتصرها الأسى، ننعى إلى الأمة المصرية والعالم الإسلامي رحيل العلّامة الأزهري الكبير الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي لقي ربَّه فجر الثلاثاء، وتُشيَّع جنازته من الجامع الأزهر، ويُوارى جثمانه الثرى في الساحة الهاشمية بقريته بني عامر بالزقازيق، ويُقام العزاء هناك ثم في القاهرة».

وأكد الدكتور علي جمعة أن الفقيد كان علمًا من أعلام الأزهر الشريف، وضياءً يبدد ظلمات الجهل والغلو، وسراجًا يضيء دروب الهدى والمعرفة، مشيرًا إلى أنه عاش عمره في خدمة الحديث النبوي الشريف، والتعليم، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضاف: «ليس موت العالم كغيره من الفقد، فهو ثلمة في الإسلام لا يسدّها شيء، إذ برحيله تنطفئ مصابيح كانت تهدي الناس سواء السبيل». واستشهد بحديث النبي ﷺ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء...»، مؤكدًا أن رحيل الدكتور أحمد عمر هاشم يمثل خسارة كبيرة للعلم والدعوة والأزهر الشريف.

وأشار جمعة إلى أن الراحل كان من العلماء الذين جمعوا بين وقار العالم وتواضع الولي، وكان كريم الخلق، لطيف المعشر، بليغ البيان، قريبًا من طلابه ومحبيه في كل مكان.

واختتم نعيه بالدعاء للفقيد قائلًا: «اللهم اجزه عن علمه خير الجزاء، وعن أمته خير الجزاء، وعن الأزهر خير الجزاء، اللهم أكرم نزله ووسّع مدخله، وأنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، ولا تحرمنا أجره ولا تفتنّا بعده».