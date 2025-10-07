نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شيخ الأزهر ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى الأمة الإسلامية والعربية، العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة علمية حافلة بالعطاء ونشر العلم والدعوة إلى الله.

شيخ الأزهر: فقدنا أحد أبرز علماء الحديث في عصرنا

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق حزنه لرحيل أحد أعلام الأزهر، مؤكدًا أن الفقيد الراحل كان عالمًا أزهريًا أصيلًا، من أبرز علماء الحديث في هذا العصر، وهبه الله فصاحة اللسان وحسن البيان، وأخلص في الدعوة إلى الله وخدمة سنة النبي ﷺ، مشيرًا إلى أن خُطبه وكتبه ومحاضراته ستظل مصدرًا علميًا ثريًا يستفيد منه طلاب العلم والباحثون لسنوات طويلة.

مسيرة علمية زاخرة بالعطاء

الدكتور أحمد عمر هاشم يُعد من الرموز البارزة في الأزهر الشريف، وقد ترك بصمة خالدة في مجال علوم الحديث والدعوة الإسلامية، وشغل مناصب أكاديمية ودعوية مؤثرة، كان أبرزها رئاسة جامعة الأزهر، وعضوية هيئة كبار العلماء، إلى جانب مشاركاته المتعددة في المؤتمرات الإسلامية والمحافل العلمية داخل مصر وخارجها.

عزاء من شيخ الأزهر للأمة الإسلامية

وتقدَّم شيخ الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الراحل وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل سعيه في نشر العلم والدعوة إلى الله شفيعًا له يوم القيامة.