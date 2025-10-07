جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم يوارى الثرى عصر اليوم بمقابر الأسرة بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - حددت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 7 أكتوبر 2025 ، مراسم الدفن والتي ستكون بعد صلاة العصر في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ويقام العزاء بالساحة الهاشمية بالزقازيق اليوم بعد مراسم التشييع، وسوف تقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم من الجامع الأزهر الشريف.

الدكتور أحمد عمر هاشم، ولد في 6 فبراير 1941م بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961م، وحصل على الإجازة العالية في الحديث وعلومه عام 1967م، ثم درجة الماجستير عام 1969م، ثم درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1983م.

وقد قام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وأهمها رئاسة جامعة الأزهر عام 1995م، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلسي الشعب والشورى، وتزخر المكتبات العربية والإسلامية بإسهاماته العلمية المتنوعة في السُنَّة النبوية وعلوم الحديث بالتأليف والتحقيق، بالإضافة إلى مشاركاته ولقاءاته في المؤتمرات الإسلامية والدولية، وبحوثه المنشورة في المجلات العلمية المُحكَّمة والمؤتمرات الدولية المختلفة، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.