تفاصيل محاضرة فيريرا مع لاعبي الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشدد المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد.

وشرح البلجيكي يانيك فيريرا بعض الأمور الفنية والجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

